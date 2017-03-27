الأهلي يدرس تكريم مانويل جوزيه

الأهلي يفكر في تكريم جوزيه مع اعتزاله التدريب

يفكر مسوؤلو النادي الأهلي في إقامة حفل لتكريم مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق والذي أعلن اعتزاله التدريب خلال الساعات الماضية.

وكان مانويل جوزيه قد أعلن عن اعتزاله تدريب كرة القدم بصورة نهائية خلال حديثه مع صحيفة أبولا البرتغالية مساء أمس الأحد.

وأكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أن القلعة الحمراء تدرس تكريم المدير الفني البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار وحيد إلى انتظار إدارة الأهلي لعودة محمود طاهر رئيس النادي من ألمانيا من أجل عرض الأم عليه وإتخاذ القرار المناسب.

وسبق لجوزيه أن قاد النادي الأهلي لتحقيق عديد النجاحات خلال الفترة الماضية، حيث توج معه بالكثير من البطولات المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يعود طاهر من ألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة ليتم إتخاذ القرار النهائي بشأن تكريم جوزيه بعدها.