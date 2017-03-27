ميدو جابر: “مش عارف هاكون فين الموسم الجاي”!

ميدو جابر: تركيزي حالياً مع الأهلي.. ولا أعرف مستقبلي

أكد محمد جابر “ميدو” جناح النادي الأهلي على أنه لا يعرف أين سيكون في الموسم القادم، مشدداً على تركيزه مع الفريق في الفترة الحالية.

وشدد ميدو جابر على أنه يضع تركيزه كاملاً مع النادي الأهلي في الفترة الحالية من أجل المشاركة في المباريات والفوز بلقب الدوري المصري.

وقال لاعب الأهلي: ” لا أعلم أين سأكون في الموسم القادم، هذه أمور مازالت في علم الغيب ولا أعرف كيف سيكون مستقبلي “.

وأضاف جناح الأهلي أنه لا يرغب في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، مشدداً على أنه سيلتزم بقرار الجهاز الفني للقلعة الحمراء أياً كان.

وأوضح جابر بأنه لا يلتفت كثيراً للتقارير الإعلامية التي تتحدث عن احتمالية رحيله عن النادي الأهلي، مشدداً على أنه لا يعلم شيئاً عن أي عروض مقدمة له.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتأكيد على أنه يحلم بالاحتراف الخارجي كأي لاعب أخر، مؤكداً في الوقت نفسه على رغبته في تحقيق طموحه مع القلعة الحمراء أولاً.