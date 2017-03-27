الأجهاد يضرب أكرم توفيق قبل لقاء الأهلي والداخلية

إصابة أكرم توفيق أبعدته عن مواجهة الأهلي وسكر الحوامدية

تعرض اللاعب أكرم توفيق للإصابة بالإجهاد خلال الساعات الماضية مما أبعده عن المشاركة في مباراة النادي الأهلي الودية أمام سكر الحوامدية.

وألتقى الاهلي مع سكر الحوامدية مساء الأحد في مباراة ودية انتهت بتفوق فريق القلعة الحمراء بثلاثة أهداف نظيفة في ظل غياب توفيق.

وجاء غياب أكرم توفيق بسبب شعوره بالإجهاد مما أدى إلى عدم دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري له خوفاً من تفاقم الإصابة.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على أن أكرم توفيق سيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام الداخلية بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يخضع أكرم توفيق لراحة لعدة ايام بناء على قرار من الجهاز الطبي للأهلي من اجل الشفاء من إصابته قبل أن يعود بصورة طبيعية.