عبد الحفيظ يوجه تحذيراً شديداً للاعبي الأهلي

عبد الحفيظ محذراً لاعبي الأهلي: لا تقعوا في الفخ

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيراً شديداً للاعبي فريقه، وذلك في ظل الحديث عن عروض عدة لهم في الفترة الأخيرة.

وشدد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية إلى أنه يرغب في تحذير اللاعبين من الانجراف خلف وسائل الإعلام التي تؤكد حصول النادي الأهلي على لقب الدوري المصري.

وقال مدير الكرة بالأهلي: ” رسالتي لجميع اللاعبين هي أنه لا تركيز لنا حالياً سوى في بطولة الدوري، يجب علينا أن نستمر هكذا حتى نتوج بها رسمياً “.

وأكمل: ” لا يجب أن نقع في الفخ الذي يؤكد اننا فزنا باللقب الآن، يجب أن يستمر التركيز حتى نهاية الموسم وحسم المسابقة لصالحنا بصورة رسمية “.

واختتم عبد الحفيظ: ” الأهلي يفوز بالبطولات لأنه مختلف عن أي ناد آخر، نحن إيجابيون دائماً ولا ننتظر إلى الخلف وهو ما يمنحنا المزيد من الألقاب “.