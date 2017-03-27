عبد الحفيظ رداً على متعب: الأهلي أهم من أي لاعب

عبد الحفيظ يرد على عماد متعب

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على تصريحات عماد متعب مهاجم الفريق والتي أكد خلالها على احتمالية رحيله عن القلعة الحمراء.

وهدد متعب بالرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة في حال استمرار عدم مشاركته في المباريات، مؤكداً على رفضه للمشاركة في دقائق قليلة.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية إلى أن متعب يحق له الاستفسار عن عدم مشاركته في المباريات أو أي مشكلة أخرى في الفريق بصفته من ضمن قادة القلعة الحمراء.

وقال مدير الكرة بالأهلي:: ” متعب يسير معنا بشكل جيد وهو لاعب مهم لنا، ويحق له الاستفسار عن أي مشكلة لأنه القائد الثاني للفريق “.

وأكمل:” ولكن الوضع الداخلي لدينا سليم تماماً ولدينا كافة العوامل المطلوبة من أجل تحقيق النجاح، ويبقى الأهلي أهم من أي لاعب في الفريق “.

واختتم: ” نقدر جميع اللاعبين ونحترمهم، متعب مهم لنا ولكن الأهلي أهم، يهمنا مصلحة اللاعب بالتأكيد ولكن الأولوية تكون لمصلحة الفريق “.