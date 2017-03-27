إتجاه للتحقيق مع أحمد فتحي بعد الهجوم على عبد الحفيظ

إدارة الأهلي تتجه للتحقيق مع فتحي بعد تصريحاته التلفيزيونية

تتجه النية داخل النادي الأهلي للتحقيق مع اللاعب أحمد فتحي ظهير الفريق بعد تصريحاته الحادة تجاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وكان فتحي قد أكد في تصريحات تليفزيونية على أنه سبق وأن تلقى عرضاً من نادي أهلي جدة السعودي، نافياً حديث عبد الحفيظ عن أن العرض وهمي.

وانتقد فتحي، عبد الحفيظ، بحدة خلال تصريحاته، وهو ما دفع إدارة الأهلي للتفكير في التحقيق مع اللاعب بشان تصريحاته على الهواء.

وتنتظر إدارة الأهلي عودة فتحي من معسكر منتخب مصر خلال الأيام القادمة من أجل فتح تحقيق في الواقعة وإتخاذ القرار المناسب تجاه اللاعب.

ويتواجد فتحي في معسكر منتخب مصر الأول حالياً استعداداً لخوض مباراة ودية أمام توجو في إطار الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.



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