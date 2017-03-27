أحمد فتحي ينتقد عبد الحفيظ بسبب الاحتراف

ظهير الأهلي يكذب مدير الكرة عبر الفضائيات

شن أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي انتقاداً لاذعاً لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، وذلك بسبب رفضه لخوض اللاعب لتجربة الاحتراف في السعودية.

وشدد فتحي في تصريحات تليفزيونية على أنه تلقى عرضاً من نادي أهلي جدة السعودي، نافياً حديث عبد الحفيظ عن عدم وجود العرض السعودي.

وقال فتحي في حديثه عبر قناة أون سبورت: ” لا أعلم لماذا قال عبد الحفيظ عن عرض أهلي جدة لضمي أنه وهمي! العرض كان موجود بالفعل “.

وأكمل: ” عبد الشافي تحدث معي عن الانتقال لأهلي جدة، ورئيس النادي ومدرب الفريق اتصلوا بي، وأرسلوا عرضاً عن طريق احد الوكلاء للأهلي “.

وأوضح: ” طلبت من مسؤولي الأهلي أن يعقدوا جلسة مع الوكيل لطرح طلبات الفريق كاملة، ومن ثم تم رفض العرض بسبب رغبة الجهاز الفني في بقائي “.

واختتم: ” كيف يتم رفض العرض والتمسك بي ثم يقول عبد الحفيظ أن العرض وهمي؟ احترم الأهلي وجماهيره وقرار الإدارة ببقائي ولكن لا أعرف سبب الحديث عن أن العرض وهمي “.