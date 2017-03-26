صالح جمعة: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

صالح جمعة يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي

كشف صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد رحيله عن المارد الأحمر في ظل عدم مشاركته أساسياً .

وأكد “صالح جمعة” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الأهلي أنه يتمنى البقاء في الأهلي والحصول على فرصته في الفترة المقبلة.

صالح جمعة: سأرحل عن الأهلي حال عدم وجود فرصة لمشاركتي

وأوضح جمعة أنه سيكفر في الرحيل عن الأهلي في حالة عدم وجود فرصة لمشاركته مع الفريق وتلقيه عروض للرحيل، حيث سيرحل على سبيل الإعارة للمشاركة والتألق ثم العودة للاحمر.

وشدد نجم إنبي السابق على تركيزه الشديد مع الفريق في الفترة الحالية من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني والمشاركة والعودة للمنتخب.



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