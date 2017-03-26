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صالح جمعة: إنييستا مثلي الأعلى عالمياً وأبو تريكة محلياً

كتب وليد مجدي
- 26 مارس، 2017 11:44 م
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صالح جمعةصالح جمعة

صالح جمعة يكشف عن مثله الأعلى عالمياً ومحلياً

كشف صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن مثله الأعلى من اللاعبين على المستوى العاليم والمحلي.

وأكد “صالح جمعة” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الأهلي أن النجم الإسباني أندريس إنييستا نجم نادي برشلونة هو مثله الأعلى عالمياً.

صالح جمعة: أحب إنييستا وفيراتي

وأوضح صانع ألعاب الأهلي أنه يحب إنييستا بشكل كبير ويفضله على الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أما الأن فهو يحب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان.

وعن مثله الأعلى محليا، قال:” بالنسبة لي محمد أبو تريكة هو الأفضل على المستوى المحلي ومثلي الأعلى، فهو فاكهة الكرة المصرية، والحمد لله أني لعبت بجواره مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد لندن”.

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