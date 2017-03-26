صالح جمعة: المقارنة مع أبو تريكة ظالمة

صالح جمعة يرفض المقارنة مع أبو تريكة

رفض صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقارنة مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق.

وأكد “صالح جمعة” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الأهلي أن المقارنة مع نجم كبير بحجم وتاريخ محمد أبو تريكة هو أمر ظالم.

صالح جمعة عن مقارنته بأبو تريكة: التاريخ والبطولات تصب في صالح أبو تريكة

واوضح صانع ألعاب الأهلي أن مقارنته بأبو تريكة ظالمة له ولي نظراًل فارق المستوى والبطولات والتاريخ الذي يصب في صالح أبو تريكة.

وأضاف جمعة بأن أبو تريكة دائم التواصل معه وتوجيه النصائح، حيث أنه تواصل معه فور انضمامه للأهلي وهنأنه قائلاً” يارب رقم 22 يبقى وشه حلو عليك”.