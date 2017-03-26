اخبار الاهلى

ستانلي يصدم الأهلي من أجل عيون الزمالك

كتب وليد مجدي
- 26 مارس، 2017 10:44 م
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ستانلي يحسم وجهته المقبلة عقب نهاية إعارته مع الزمالك

وجه المهاجم النيجيري ستانلي أوهايتشي نجم نادي الزمالك والمعار من صفوف فريق وادي دجلة، صدمة قوية لأحلام الغريم التقليدي الأهلي في ضمه.

وحسم ستانلي مهاجم نادي الزمالك قراره النهائي بشان وجهته المقبلة عقب إنتهاء إعارته مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

ستانلي يختار الزمالك ويرفض الأهلي

وأبلغ ستانلي مسئولو الزمالك برغبته في الاستمرار في صفوف الفارس الأبيض عقب نهاية الإعارة، رافضاً الرحيل إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وطالب المهاجم النيجيري الإدارة البيضاء بالتحرك لحسم الصفقة مع مسئولي وادي دجلة وتحويل الإعارة لبيع نهائي.

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