بالفيديو..عبد الله السعيد يكشف سر تراجع مستواه مع الأهلي

عبد الله السعيد: تراجع مستواي أمر طبيعي

كشف عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر راجع مستواه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد “السعيد” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن تراجع مستواه مع الفريق في الفترة السابقة هو أمر طبيعي ويحدث لجميع اللاعبين.

السعيد: أركز مع الأهلي والمنتخب ولا ألتفت للشائعات

وشدد صانع ألعاب الأهلي على تركيزه مع الفريق، نافياً تفكيره في الإنتقادات الموجهة إليه، حيث يركز اللاعب بشدة مع الأهلي والمنتخب في الفترة الحالية.

وأضاف السعيد بأن ضغط المباريات لا يؤثر على مستواه، مشيراً إلى أن جاهز دائماً للمشاركة مع الفريق.