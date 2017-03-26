البدري: جددنا لعماد متعب لهذا السبب

البدري يكشف سبب التجديد لمتعب

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب تجديد عقد عماد متعب مهاجم الفريق، رغم عدم مشاركته مع الفريق.

وأكد “متعب” أن عماد متعب من اللاعبين الكبار في الفريق، فهو لاعب مهم، وسيحصل على فرصته في المباريات القادمة.

وأوضح مدرب الأهلي متعب له تاريخ كبير مع الفريق، حيث ان التجديد له يرجع لتاريخه الكبير مع الأحمر، مشيراً إلى أنه لو أي لاعب أخر في موقف متعب لكان خارج القلعة الحمراء”.

البدري: جددنا لمتعب لتاريخه الكبير

وعن غضب متعب عن التمديد له لموسم واحد، قال:” لا أعتقد هذا، فالتجديد لموسم واحد الأفضل له وللفريق”.



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