ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ألمانيا وأذربيجان

ألمانيا تسجق أذربيجان برباعية

سحق منتخب ألمانيا نظيره أذربيجان برباعية مقابل هدف في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وافتتح الألمان الأهداف في الدقيقة 19 عبر لاعبه شورله، ثم أدركت أذربيجان التعادل في الدقيقة 31 عبر لاعبه نازاروف، ثم عادت ألمانيا وتقدمت من جديد في الدقيقة 36 عبر مهاجمه توماس مولر، ثم أضاف ماريو جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 45، قبل أن يعود شورله ويحرز الهدف الرابع للمانشافت في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا 4 – 1.

ألمانيا تتربع على عرش المجموعة

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا لـ15 نقطة، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب أذريبجان عند7 نقاط في المركز الثالث.