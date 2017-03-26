ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إنجلترا وليتوانيا

إنجلترا تحافظ على صدارة المجموعة السادسة

حافظ منتخب إنجلترا على صدارة المجموعة السادسة، بعد الفوز الثمين الذي حققه اليوم الأحد على منتخب ليتوانيا.

وحققت إنجلترا فوز غالي على حساب ليتوانيا بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

إنجلترا تضرب ليتوانيا بثنائية

وتقدم الإنجليز بالهدف الأول في الدقيقة 22 عبر مهاجمه جيرمن ديفو، ثم أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا 2 – 0.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 13 نقطة في الصدارة ، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند 5 نقاط في المركز الرابع.