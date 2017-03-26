متعب: البدري لم يمنحني الفرصة وحبي للأهلي ظلمني

متعب: مندهش من عدم مشاركتي مع الأهلي

أبدى عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اندهاشه الشديد من عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق مثل بقية مهاجمي الفريق.

وأكد “متعب” أن حسام البدري هو مدرب كبير أكن له كل تقدير واحترام، فقد أشرف على تدريب يمنذ كنت صغيراً في قطاع الناشئين.

متعب: البدري منح جميع اللاعبين الفرصة إلا أنا

وأوضح متعب أن البدري منح الفرصة لجميع اللاعبين، حيث اعتمد على أجاي ثم مروان محسن وبعد إصابته منح الفرصة لعمرو جمال، دون منح فرصة اللعب في تصرف غريب.

وأضاف قناص الأهلي، بأن البدري يرى أنني لا أستطيع المشاركة أكثر من ربع ساعة وأنا أرى عكس ذلك فأنا قادر على العطاء واللعب”.

وشدد متعب على أن أخلاقياته وحبه للأهلي ظلمني بشدة، حيث ان أنني فضلت مصلحة الفريق في الفترة الماضية على مصلحتي.