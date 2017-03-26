هل يكرر متعب تجربة حسام حسن ويرحل للزمالك؟

متعب يكشف موقفه من الرحيل إلى الزمالك

كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،موقفه من الرحيل عن المارد الأحمر واللعب لنادي الزمالك في نهاية الموسم وتكرار تجربة حسام حسن.

وأكد “متعب” أن حسام حسن هو مثله الأعلى مثلما أعلن من قبل، ولكن ظروفه تختلف تماماً عن تجربة العميد.

متعب: من الصعب تكرار تجربة حسام حسن

وأوضح قناص الأهلي أن حسام حسن عندما انتقل للزمالك، كان في الثلاثيات من عمره وكان قادراً على العطاء لـ4 سنوات إضافية، وكل لاعب له ظروفه الخاصة.

جدير بالذكر أن عماد متعب جدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسم أخر، ليستمر بقميص المارد الأحمر لموسم جديد.