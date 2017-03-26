عماد متعب يفجر مفاجأة مدوية بعد تجديده للأهلي

متعب لا يستبعد الرحيل عن الأهلي بعد التجديد

فجر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استمراره مع المارد الأحمر من عدمه بعد التجديد.

وأكد “متعب” أنه جدد للنادي الأهلي على بياض، نافياً وضع أي شروط للمشاركة قبل التجديد، مشيراً إلى أن تلك الأمور لا تحدث داخل القلعة الحمراء.

متعب: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

وأضاف القناص بأنه سيرحل عن الفريق الأحمر حال استمرار عدم مشاركته مع الفريق، حيث يرفض دور الموظف في الأهلي.

وتابع متعب بأنه من الصعب أن يلعب داخل مصر لأي نادي غير الأهلي، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للاحتراف خارف مصر.



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