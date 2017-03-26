ملخص لمسات كوليبالي أمام سكر الحوامدية

كوليبالي يظهر يمستوى جيد في ودية سكر الحوامدية

شارك المهاجم الإيفواري أساسياً في مباراة النادي الأهلي الودية اليوم أمام فريق سكر الحوامدية والتي أقيمت على ملعب مختار التتش.

وظهر كوليبالي بمستوى مميز في مباراة سكر الحوامدية اليوم، حيث صنع الهدف الثاني للمارد الأحمر في اللقاء، وأضاع فرصتين محققتين.

كوليبالي يساهم في فوز الأهلي على الحوامدية

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب سكر الحوامدية بثلاثة أهداف نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية والمقررة يوم 1 إبريل المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري.