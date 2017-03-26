مانويل جوزيه يعلن اعتزاله التدريب نهائياً

جوزيه يعتزل التدريب

أعلن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي اعتزاله التدريب نهائياً، لينهي مشواره العظيم مع الساحرة المستديرة في مجال التدريب.

وأكد “جوزيه” في حديثه مع صحيفة أبولا البرتغالية أنه قرر العتزال التدريب بشكل نهائي بعد مسيرة تدريبية مميزة مع القلعة الحمراء.

أسباب عائلية والسن وراء اعتزال جوزيه التدريب

وأوضح العجوزالبرتغالي أن قرار اعتزال التدريب نهائياً يرجع لأسباب عائلية، بالإضافة لعامل السن حيث يبلغ الـ71 عاماً الشهر المقبل.

ويعد جوزيه هو أسطورة التدريب مع النادي الأهلي، حقق خلالها جميع البطولات المحلية والقارية، ليسطر اسمه بأحرف من نور في تاريخ القلعة الحمراء.