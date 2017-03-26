كوليبالي: راضي على أدائي أمام سكر الحوامدية

أكد الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه راض تماما على مستواه الذي ظهر به مع فريقه في ودية سكر الحوامدية.

وقال كوليبالي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الأهلي”: “سعيد بالأداء الذي ظهرت عليه في مباراة اليوم وأتمنى أن أأخذ الفرصة في المباريات المقبلة من اجل إسعاد جماهير الأهلي”.

كوليبالي: علاقتي جيدة مع البدري وهذه رسالتي للجماهير

وعن علاقته مع البدري قال “علاقتي مع البدري جيدة للغاية وأنا أنتظر الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة أساهم مع زملائي في تحقيق الفوز”.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة للأهلي قائلا “لا ألتفت إلى الكلام الذي يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأركز فقط في المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة وأفكر في جماهير الأهلي التي أسعى لإسعادها”.