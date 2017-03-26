أخبار الأهلي اليوم.. أيوب يعدد فوائد ودية سكر الحوامدية

أيوب: ودية سكر الحوامدية تجربة مفيدة للفريق

عدد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوائد المباراة الودية التي خاضها الأهلي عصر اليوم أمام سكر الحوامدية والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق الأهلي فوزا وديا على سكر الحوامدية بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وقال أيوب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الأهلي” : “ودية اليوم تجربة مفية بالنسبة للفريق وخضناها من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين في ظل عدم خوضنا للعديد من المباريات الودية منذ فترة طويلة”.

أيوب: نجحنا في الاطمئنان على اللاعبين

وأضاف “نجحنا خلال المباراة في الاطمئنان على العديد من اللاعبين بجانب الدفع باللاعبين الشباب والذي نجحوا في الظهور بشكل مميز”.

وتابع “الفريق يحتاج لجميع اللاعبين في المرحلة المقبلة والتي ستكون في غاية الصعوبة خاصة وأننا نافس على العديد من الألقاب ، وتحقيق أي لقب لن يأتي إلا من خلال تواجد مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين”.

وأتم حديثه بالرد عن رأيه في مستوى كوليبالي حيث قال “كوليبالي قدم مباراة جيدة وتحرك بشكل جيد طوال المباراة ولكن ما ينقصه اليوم هو إحرازه لهدف”.