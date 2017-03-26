بالمستندات.. شكوى رسمية ضد نجم الأهلي في الجبلاية

نبيل أبو زيد يطالب حسين السيد ب700 ألف جنيه

تقدم نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين بشكوى رسمية ضد حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه خلالها بالحصول على مبلغ 700 ألف جنيه نظير انتقاله من مصر المقاصة إلى الأهلي في الموسم قبل الماضي.

وجاء نص الشكوى التي تقدم بها أبو زيد : مقدمه لسيادتكم وكيل اللاعبين المعتمد من الاتحاد المصري لكرة القدم نبيل أبو زيد حيث أنني وكيل اللاعب حسين سيد حسين ، حيث أنني قمت بانتقال اللاعب من نادي مصر المقاصة إلى النادي الأهلي ووفقا عقد مدته خمس سنوات من 2014/2015 إلى 2018/2019.

ولذلك فإنني أطالب بصرف مستخقاتي كاملة حسب بنود عقد الوكالة بيننا 10% من إجمالي قيمة تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي وهو مبلغ قيمته 750000 ألف جنيه فقط لا غير صافي الضرائب”.