أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة

غدا.. الزمالك راحة من التدريبات

قرر محمد حلمي المدير الفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة وذلك عقب المواجهة الودية أمام البلاستيك.

وكان الزمالك قد حقق الفوز ظهر اليوم على البلاستيك في المباراة الودية التي أقيمت بالهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض العودة للتدريبات بعد غد الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرا استعدادا لمواجهة سموحة.

ويواجه الزمالك سموحة السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.