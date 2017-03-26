التشكيل الرسمي للأهلي في ودية سكر الحوامدية

متعب وكوليبالي يقود ان هجوم الأهلي أمام سكر الحوامدية

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض بعد قليل مواجهة ودية أمام ضيفه سكر الحوامدية.

ويخوض الأهلي هذا اللقاء في إطار التحضير لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة الداخلية السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : باسم علي – محمد نجيب – رامي ربيعة – صبري رحيل

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – عمرو بركات – ميدو جابر

خط الهجوم : سليماني كوليبالي – عماد متعب.



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