ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي وسكر الحوامدية

الأهلي يهزم سكر الحوامدية وديا بثلاثية نظيفة

حقق الأهلي فوزا وديا على ضيفه سكر الحوامدية بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث استحوذ الأهلي على مجريات المباراة منذ انطلاقتها ، وأهدر لاعبوه أكحثر من فرصة عن طريق سليماني كوليبالي وعمرو بركات وميدو جابر.

وفي الشوط الثاني نجح ميدو جابر في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة من حسام عاشور ، وأضاف الشاب أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 82 بعد تمريرة متنقة من سليماني كوليبالي ، وعاد نفس اللاعب وتمكن من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 94 بعد تمريرة حريرية من أحمد بيكهام بتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بالأهلي ،الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لا يشاركو في مباريات الفريق الأخيرة بجناب مجموعة من اللاعبين الشباب أمثال محمد حسين عضل وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان.



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