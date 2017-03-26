بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسكر الحوامدية اليوم الأحد 26-3-2017

بث مباشر مباراة الأهلي وسكر الحوامدية اليوم الأحد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية وذلك عندما يستضيف سكر الحوامدية عصر اليوم الأحد 26-3-2017.

ويحتضن ملعب “مختار التتش” بمقر النادي الأهلي بالجزيرة المواجهة الودية التي ستجمع بين الأهلي وضيفه سكر الحوامدية في إطار تحضير الفريق الأحمر لمواجة سموحة في الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي وسكر الحوامدية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسكر الحوامدية في تمام الثالثة و30 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء وسط غياب العديد من لاعبيه للانضمام لمعسكر منتخب مصر ، بجانب الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الأخيرة.

الأهلي وسكر الحوامدية بث مباشر

ومن المنتظر أن يمنح البدري الفرصة للعديد من لاعبيه في هذه المباراة والذين لا يشاركون مع الفريق في المباريات الأخيرة أمثال حسين السيد وصبري رحيل وباسم علي وأكرم توفيق وعماد متعب وسليماني كوليبالي.

يوتيوب يالا شوت الأهلي وسكر الحوامدية اليوم 26-3-2017

وسيسعى البدري للوقوف على الحالة البدنية للاعبيه قبل العودة لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الداخلية والمقرر إقامتها السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسكر الحوامدية

تنقل مباراة الأهلي وسكر الحوامدية في تمام الثالثة و30 دقيقة على قناة الأهلي.



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