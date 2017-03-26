محمد صلاح يعود لمعسكر الفراعنة

صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة

عاد محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول المقام في برج العرب بالإسكندرية وذلك بعدما غادره أمس عقب وفاة والد زوجته.

وكان صلاح قد غادر معسكر المنتخب عصر أمس متوجها إلى الغربية لحضور عزاء والد زوجته الذي توفى صباح الأمس بعدما حصل على إذن من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

ومن المقرر أن يشارك صلاح في التدريبات الجماعية للفراعنة مساء اليوم والتي ستقام على ستاد “الجيش” ببرج العرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية بعد غد الثلاثاء أمام توجو في إطار التحضير لمواجهة تونس في يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.