أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يخطط لخطف ستانلي

الأهلي يعرض مليون و200 ألف لضم ستانلي

يخطط مسئولو الأهلي خلال هذه الأيام لاتمام الاتفاق مع ماجد سامي رئيس وادي دجلة من أجل الفوز بخدمات المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي.

وتنتهي إعارة ستانلي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري ، حيث يوجد بند في عقد اللاعب يسمح بالانضمام له نهائيا في حالة دفع الزمالك مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قد أكد في تصرياحت تلفزيونية بأنه لن يفعل بند الشراء في عقد ستانلي إلا في حالة عودة الدولار إلى 8 جنيهات.

وفتح مسئولو الأهلي خط المفاوضات مع ماجد سامي حيث عرضوا عليه مبلغ مليون و200 ألف دولار للحصول على خدمات المهاجم النيجيري ، الذي سيكون محور الصراع بين الأهلي والزمالك.

ويأمل الأهلي في خطف اللاعب لتدعيم خط الهجوم في ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي ولتعويض الصفقة الضعيفة التي تعاقد معها النادي في يناير الماضي مع الإيفوراي سليماني كوليبالي.



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