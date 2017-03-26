الزمالك يُجهز لتوجيه ضربة قوية للأهلي

الزمالك يستعد للتعاقد مع حسين السيد

يٌجهز نادي الزمالك لتوجيه ضربة قوية للأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل وذلك من خلال رغبته في التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق والتي تعد مشكلة كبيرة تؤرق الجهاز الفني للفريق بالرغم من الاعتماد على الصاعد احمد أبو الفتوح في الفترة الأخيرة.

وكشل مصدر مقرب من الزمالك بأن مسئولو التعاقدات بالفريق الأبيض طالبوا اللاعب بإنهاء علاقته بالأهلي من أجل الفوز بخدماته خاصة وأنه من المستحيل التوقيع معه طالما أنه مرتبط بعقد مع الأهلي.

ولم يحظى “مارسيلو” بثقة المدير الفني للفريق الأحمر هذا الموسم حسام البدري حيث اعتمد على التونسي علي معلول في أغلب مباريات الفريق ، كما أن خروج اللاعب في تصريحات إعلامية وحديثه عن رغبته في اللعب يعجل برحيله عن الأهلي في الصيف المقبل.