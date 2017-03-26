تزايد احتمالات لحاق مؤمن زكريا بمباراة الأهلي والداخلية

مؤمن زكريا يبدأ في التعافي استعداداً لمباراة الأهلي والداخلية

اقترب اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي من اللحاق بالمباراة التي ستجمع فريقه مع الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية في الأول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

ويخضع مؤمن زكريا لبرنامج بدني من اجل استعادة لياقته البدنية وتجهيزه للحاق بالمباريات المقبلة للأهلي في الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري خضوع زكريا لجرعات تدريبية محددة في ظل غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

وبات مؤمن زكريا قريباً من المشاركة في المباراة المقبلة للاهلي التي سيلتقي خلالها مع الداخلية، في ظل اقتراب تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي والتي جمعته مع بيدفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.