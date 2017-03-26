الاختبار الطبي يحدد موعد انضمام نيدفيد للتدريبات الجماعية في الأهلي

اختبار طبي لنيدفيد بعد غد

يخضع كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي بعد غد الثلاثاء للوقوف على أخر تطورات الإصابة التي يعاني منها اللاعب في ركبته وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وبدأ التماثل للشفاء من آلام الركبة التي لحقت به في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة بيدفيست في دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي نيدفيد تدريبات تأهيلية للتخلص من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة، وبدأ يتعافى ويستجيب للبرنامج التأهيلي، وفقا لرؤية الجهاز الطبي بالنادي.

ويخوض الأهلي تدريباته الثلاثاء المقبل على فترتين بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد ودية سكر الحوامدية التي ستقام اليوم.