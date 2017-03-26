أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي راحة من التدريبات غدا

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غد

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدا، الاثنين، عقب مشاركة اللاعبين في مباراة الفريق أمام سكر الحوامدية الودية.

ويخوض الأهلي مواجهة ودية عصر اليوم أمام فريق سكر الحوامدية في إطار التحضير لمواجهة الداخلية.

ويأتي قرار البدري بمنح اللاعبين راحة من التدريبات خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوضهم تدريبات قوية خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على فترتين يوم الثلاثاء المقبل لتجهيز اللاعبين لمباراة الداخلية التي تقام أول أبريل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.