أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يوضح حقيقة إصابة حمودي

الأهلي ينفي إصابة حمودي

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ،على جاهزية أحمد حمودي الطبية، نافيا إصابته بشد في العضلة الخلفية كما ردد البعض مؤخرا.

وأوضح الجهاز الطبي أن حمودي أدى تدريبات بدنية إضافية فقط في مران الفريق أمس، مكتفيا باستكمال برنامج استشفائي يخضع له وفقا لإشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق.

ويشارك حمودي في التدريبات الجماعية بشكل منتظم في ظل الفترة الحالية بينما تعافى اللاعب نهائيا من آلام العضلة الخلفية.

وكان حمودي قد شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام بيدفيست في إياب درو ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.