البدري مواجهاً رسالة للاعبي الأهلي: لا يوجد لاعب أساسي

البدري: لا أضمن مشاركة لاعب كأساسي في الاهلي بشكل مستمر

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي رسالة للاعبي فريقه، حيث أكد على انه لا وجود لما يسمى بلاعب أساسي وأخر بديل داخل الفريق.

وأشار البدري إلى أنه لا يضمن مشاركة أي لاعب بصورة أساسية مع الاهلي، مشدداً على أن المنافسة والاجتهاد في التدريبات تكون معيار أختيار اللاعبين في التشكيل.

وقال المدير الفني للأهلي: ” لا يوجد لاعب أساسي وأخر بديل، الجميع لديه نفس حظوظ المشاركة في المباريات “.

وأكمل: ” لا اضمن مشاركة أي لاعب على حساب الأخر، الأهم بالنسبة لي هو المنافسة والاجتهاد في التدريبات فقط “.

وأوضح: ” متطلبات الفريق أيضاً من ضمن معايير دخول أي لاعب في التشكيل خلال الفترة المقبلة “.

واختتم: ” الجميع سيحصل على الفرصة من أجل تحقيق أقصى استفادة للفريق، مقبلون على مباريات صعوبة تتطلب بذل مجهود كبير أمام منافسين أقوياء “.