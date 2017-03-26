اتحاد الكرة: الزمالك بطل الظهور الأول للحكم الخامس في مصر

الحكم الخامس يظهر للمرة الأولى في مصر بمباراة الزمالك والبلاستيك

أعلن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على لجنة الحكام عن ظهور الحكم الخامس للمرة الأولى في مصر مساء اليوم الأحد.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات إذاعية إلى أن الظهور الأول للحكم الخامس في المباريات المصرية سيكون خلال مواجهة نادي الزمالك مع البلاستيك.

وسيخوض نادي الزمالك مباراة ودية مع البلاستيك مساء الأحد في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراة سموحة مطلع أبريل القادم بالدوري المصري.

ويرغب اتحاد الكرة في الحد من الأخطاء التحكيمية في المباريات والتي أدت إلى حدوث أزمات عدة كان أخرها في مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة.

ولجأ اتحاد الكرة للاستعانة بالحكم الخامس في المباريات من أجل الحكم من تلك الاخطاء، فيما يحاول الاستعانة مستقبلاً بخاصية الفيديو في المباريات.