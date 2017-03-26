الشحات يرد.. هل ينتقل إلى الأهلي أو الزمالك؟

لاعب المقاصة يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي والزمالك

أوضح حسين الشحات ظهير نادي مصر المقاصة حقيقة الانباء التي ترددت عن قرب انتقاله إلى صفوف واحداً من فريقي الأهلي أو الزمالك.

وكان تقارير إعلامية قد أكدت على وجود مفاوضات قوية من جانب الاهلي والزمالك للتعاقد مع حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد الشحات على أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب مسؤولي أحد الفريقين حتى الآن، نافياً التقارير الإعلامية التي تطرقت للأمر، وذلك في حديثه عبر إذاعة الشباب والرياضة.

وأضاف الشحات أنه في حال وجود رغبة لدى أي ناد للتعاقد معه، فإن الحديث يكون مع وكيله تامر النحاس وهو المكلف بالتفاوض حول أي عروض تقدم له.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية سابقة قد أكدت على رغبة الاهلي في التعاقد مع حسين الشحات تحسباً لاحتمالية احتراف محمد هاني، قبل أن تظهر تقارير أخرى مؤكدة على رغبة الزمالك في ضم اللاعب.