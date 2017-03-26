اخبار الزمالك

لاعب ليفربول السابق ومدرب ليفركوزن مرشحاً لخلافة حلمي

كتب أحمد إبراهيم
- 26 مارس، 2017 12:36 م
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محمد حلميمحمد حلمي

سامي هيبيا مرشحاً لخلافة محمد حلمي في الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من السير الذاتية لمديرين فنيين من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلفاً لمحمد حلمي المدير الفني للفريق.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق عن رحيل محمد حلمي عن نادي الزمالك، مؤكداً على رغبته في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وتلقى نادي الزمالك عرضاً من احد وكلاء اللاعبين الذي عرض الفنلندي سامي هيبيا مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لتدريب نادي الزمالك.

وسبق ليهيبا أن عمل كمدرباً في صفوف باير ليفركوزن الألماني خلال الفترة الماضية، حيث تلقت إدارة الزمالك السيرة الذاتية الخاصة به.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع فاروق جعفر وأيمن يونس لمناقشة ملف المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات القادمة.

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