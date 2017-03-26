الفيفا يخاطب الأهلي لحسم مستحقات مروان محسن

الفيفا يطلب من الأهلي أرسال بيانات جديدة لحسم مستحقات مروان

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خطاباً للنادي الأهلي، طالبه خلاله بتوضيح مزيد من البيانات الخاصة باللاعب مروان محسن مهاجم الفريق.

وكان الفيفا قد خاطب الأهلي من قبل مؤكداً على أحقيته في الحصول على مبالغ مالية بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع منتخب مصر.

وأرسل الفيفا للأهلي حساباً على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي ليتم خلاله إدراج مزيد من بيانات اللاعب من أجل تحديد المبلغ المالي الذي سيتم دفعه للقلعة الحمراء كمستحقات بسبب إصابة مروان محسن.

وطلب الفيفا من الأهلي تحديد قيمة تعاقد مروان محسن في مدة ستة شهور بالدولار الأمريكي، إلى جانب إرسال نسخة مترجمة للإنجليزية من عقد اللاعب مع النادي.

كما طلب الفيفا صور ضوئية لفواتير علاج مروان محسن في ألمانيا ومصر خلال فترة إصابته بالرباط الصليبي التي يعاني منها حالياً.