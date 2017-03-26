تأهيل خماسي الأهلي المصاب قبل ودية الحوامدية

مصابو الأهلي يخوضون مراناً تأهيلياً في ملعب التتش

تقرر أن يخوض عدد من لاعبي النادي الأهلي تدريبات تأهيلية مساء اليوم الأحد على هامش مباراة الفريق الودية أمام سكر الحوامدية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سكر الحوامدية مساء اليوم الاحد في إطار الاستعداد لملاقاة الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية في الاول من شهر ابريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

ويخضع الخماسي حسام غالي، جونيور اجايي، وليد سليمان، مؤمن زكريا ووليد نيدفيد لتدريبات تأهيلية على هامش المباراة.

ويأتي خضوع الخماسي للتأهيل في ظل الإصابات التي يعانون منها في الفترة الأخيرة مما أدى إلى غيابهما عن المباراة الودية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بمجموعة من اللاعبين البدلاء في ظل رغبته في إراحة اللاعبين الأساسيين بالقلعة الحمراء منعا لإجهادهم.