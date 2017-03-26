مرتضى منصور: لدينا عرضاً لضم كهربا مقابل 15 مليون يورو

مرتضى منصور يعلن عن عرض جديد للتعاقد مع كهربا

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود عرضاً لديه من أحد الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”.

ويتواجد كهربا حالياً في صفوف اتحاد جدة السعودي، حيث يلعب له على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من الزمالك.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة كهربا لصفوف الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، حيث سيعود اللاعب بعدها للزمالك في ظل وجود عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفريق السعودي بالحرمان من إبرام تعاقدات.

وشدد منصور على أن أحد الاندية طلب التعاقد مع كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مقابل دفع مبلغ 15 مليون يورو لصالح الزمالك.

وسبق لمرتضى منصور أن طلب الحصول على مبلغ 40 مليون يورو من أجل التفريط في كهربا خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعد تردد انباء عن رغبة الاتحاد السعودي في ضمه نهائياً.