ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة فرنسا ولوكسمبرج

فرنسا تسقط لوكسمبرج بثلاثية

حقق المنتخب الفرنسي فوزاً ثميناً على حساب نظيره منتخب لوكسمبرج بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتقدم أوليفيه جيرو بالهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 28، ثم تعادلت لوكسمبرج في الدقيقة 34 عبر اللاعب أوريلين، قبل أن تقدم فرنسا بالهدف الثاني في الدقيقة 37 عبر جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسي 2 – 1.

وفي الشوط الثاني، ضاعف جيرو من تقدم منتخب فرنسا بالهدف الثالث في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء بفوز فرنسا 3 – 1 .

فرنسا تتقاسم الصدارة مع السويد

وبتلك النتيجة، رفعت فرنسا رصيده لـ10 نقاط في الصدارة بالتساوي مع منتخب السويد بنفس الرصيد، بينما تحتل لوكسمبرح المركز الأخير بنقطة وحيدة.