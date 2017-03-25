ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة البرتغال والمجر

رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على المجر

قاد الجناح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب المجر بثلاثية نظيفة اليوم في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتقدم المنتخ البرتغالي بالهدف الأول في الدقيقة 32 عبر لاعبه أندريه سيلفا، ثم أحرز الهداف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغاليين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، واصل رونالدو تألقه وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال 3 – 0 .

البرتغال تحتل الوصافة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

وبتلك النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها لـ12 في المركز الثاني خلف سويسرا المتصدرة بـ15 نقطة, بينما تقبع المجر في المركز الثالث برصيد 7 نقاط .