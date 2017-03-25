مروان محسن: الأهلي سيفوز بالدوري وأسافر لألمانيا الشهر المقبل

مروان محسن يكشف عن بطل الدوري

كشف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأكد مروان محسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “تن” أن النادي الأهلي الأقرب للفوز بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وأوضح مهاجم المارد الأحمر أن الفريق يتصدر الدوري ويقدم مستويات كبيرة، وسيحصل على اللقب بنسبة مائة في المائة.

مروان محسن: أسافر لألمانيا الشهر المقبل

وأضاف مروان بأنه سيسافر إلى ألمانيا في شهر إبريل المقبل من أجل استكمال برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.