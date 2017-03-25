تعرف على سر غياب وليد سليمان عن تدريبات الأهلي

أسباب غياب وليد سليمان عن تدريبات الأهلي الجماعية

غاب وليد سليمان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريب الفريق خلال الأيام الثلاث الماضية، ليثير عدد من علامات الاستفهام حول غياب اللاعب عن المران.

وعلم “أخبار الأهلي من مصدر مقرب من الجهاز الطبي أن غياب وليد سليمان عن تدريبات الفريق يرجع للإصابة، حيث يخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية.

وأكد المصدر أن وليد سليمان يحضر لمقر النادي قبل موعد المران الجماعي، ويخضع لتدريبات تأهيلية تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ثم يغادر اللاعب قبل بدأ المران الجماعي.

الإصابة وظروف خاصة وراء غياب حاوي الأهلي عن المران الجماعي

وأوضح المصدر أن اللاعب يخضع للتدريب منفرداً قبل موعد المران الجماعي، بسبب ظروف خاصة به تجبره على الرحيل من النادي في موعد محدد.

ومن المقرر أن يغيب وليد سليمان عن مباراة الفريق الودية أمام فريق سكر الحوامدية بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق الداخلية يوم 1 إبريل المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الممتاز.