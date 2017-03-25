الأهلي يضع اللمسات النهائية على صفقة نجم وادي دجلة

الأهلي يقترب من ضم محمود علاء

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمود علاء مدافع نادي وادي دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضع مسئولو الأهلي اللمسات النهائية على صفقة ضم مدافع واددي دجلة محمود علاء غقب نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يتحرك لحسم صفقة مدافع دجلة

ويتحرك مسئولو الأحمر من أجل التوصل لإتفاق نهائي مع إجارة وادي دجلة لحسم الصفقة قبل نهاية الموسم، خوفاً من ارتفاع سعر اللاعب ودخول الزمالك في الصفقة.

وتأمل إدارة الأحمر في ضم اللاعب لتعزيز دفاعات الفريق، خاصة في ظل اصابات أحمد حجازي ورامي ربيعة وقرب رحيل محمد نجيب.



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