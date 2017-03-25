الشناوي يكشف سر عدم مشاركته مع الأهلي

الشناوي يوضح أسباب جلوسه احتياطياً مع الأهلي

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر عدم مشاركته مع المارد الأحمر منذ انطلاقة الموسم.

وأكد “الشناوي” أن تألق شريف إكرامي وظهوره بمستوى مميز مع الأهلي منذ انطلاقة الموسم، وهو ما يصعب مهمة ظهوره في حماية عرين الأحمر.

وأوضح حارس الأحمر أن شريف إكرامي يسير بخطى ثابتة وأرقامه مميزة في حماية عرين الفريق خلال مباريات هذا الموسم.

الشناوي ينفي الرحيل عن الأهلي

وأضاف الشناوي بأنه يجتهد في التدريبات وينتظر حصوله على فرصته في حماية عرين الفريق، نافياً نية الرحيل في نهاية الموسم.