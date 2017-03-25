الأهلي يحسم ثلاث صفقات نارية

الأهلي يعزز صفوفه صفقات قوية

نجح مسئولو النادي الأهلي في حسم ثلاث صفقات قوية لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهت إدارة النادي الأهلي الإتفاق مع أحمد دويدار وأيمن أشرف نجمي نادي سموحة ويوسف أوباما نجم وادي دجلة .

الأهلي ينهي الإتفاق مع دويدار وأشرف وأوباما

وجاء اتفاق مسئولو المارد الأحمر مع الثلاثي دويدار وأشرف وأوباما في صفقات انتقال حر، في ظل انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى بكل قوة للتعاقد مع مهاجم إفريقي مميز لتعزيز خط هجوم المارد الأحمر في الصيف المقبل، في ظل فشل الإيفواري سوليماني كوليبالي في اثبات قدراته مع الفريق.