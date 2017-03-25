نجم الأهلي يقترب من أهلي طرابلس الليبي

مدافع الأهلي يقترب من الرحيل

اقترب محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة الاحتراف في الدوري الليبي.

وتلقى محمد نجيب مدافع الأهلي عرضاً للإحتراف في الدوري الليبي من بوابة فريق أهلي طرابلس الليبي الصيف المقبل.

أهلي طرابلس يرغب في ضم محمد نجيب

وجاء عرض أهلي طرابلس بطلب من المدرب المصري طلعت يوسف الذي يرغب في ضم اللاعب والعمل معه من جديد.

وسبق لمحمد نجيب العمل تحت قيادة طلعت، قبل انتقاله للنادي الأهلي، حينما كان لاعباً في اتحاد الشرطة.

وينتهي عقد محمد نجيب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث لم تفاتح ادارة النادي اللاعب في تجديد عقده.



باسم مرسى لتريزيجية : أنا مش متابع