ثلاث عروض إماراتية تنافس القطبين على عمرو مرعي

أندية الإمارات تشعل الصراع على عمرو مرعي

أشعلت الأندية الإماراتية الصراع على التعاقد مع المهاجم الدولي عمرو مرعي نجم نادي إنبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخلت أندية الوصل وأهلي دبي والظفرة في سباق الحصول على خدمات مهاجم نادي إنبي عمرو مرعي وضمه في الموسم المقبل.

حرب خليجية على عمرو مرعي

وتتنافس أندية الإمارات مع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك من أجل حسم الصراع على مهاجم الفريق البترولي.

وكان ناديي الوحدة والنصر السعوديان يرغبان بقوة أيضاً في ضم مهاجم إنبي عمرو مرعي .